Boké: Affrontements lors du partage d’un don de 60 millions GNF

Dans la soirée du dimanche, 26 janvier 2020, les responsables et membres des groupements des femmes de Boké et de Kolaboui se sont rendus à Denken pour exprimer leur soutien au président de la Chambre nationale d’Agriculture de Guinée, Mamadou Bobo Denken Diallo, candidat aux législatives prochaines.

Selon un témoin « Quand Monsieur Bobo a remis l’argent, les gens de Kolaboui eux seuls, ont demandé 32 millions de francs guinéens sur les 60 millions. Il fallait voir ces mères de familles se donner en spectacle. Or, après les calculs, chacun devrait avoir 2.000.000 GNF, pas plus, pas moins. Mais la délégation de Kolaboui campait sur sa position, c’est-à-dire avoir forcément les 32 millions ».

Et en pleine opération de partage, un certain Coumbassa de Kolaboui est venu dire aux jeunes, vous êtes assis, les gens sont en train de transporter notre argent.

« C’est là que les jeunes sont venus nous envahir et s’accaparer de tous les fonds (60.000.000 GNF) qu’ils ont éparpillés en masse. Il a fallu l’intervention des agents des services de sécurité pour nous sortir de là. La scène était vraiment attristante. En réalité, les 60 millions ont été emportés par des gens de Kolaboui qui réclamaient à tout prix, 32 millions. Alors que ce n’était pas l’objectif du donateur », a-t-il expliqué.