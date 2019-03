Boké : la société WAP tient son 4è conseil d’Administration dans la CR de Kamsar

Après un an d’activité, la Société Winning Africa Port (WAP) a tenu dans la matinée du Jeudi 28 Mars 2019, son 4ème conseil d’administration (CA) dans la sous-préfecture de Kamsar.

C’est le Président directeur général (PDG) du Consortium SMB-Winning, Sun Xiushun qui a présidé la cérémonie, en présence du président du Conseil d’administration (CA) de la SMB, M. Fadi Wazni ainsi que des investisseurs actionnaires et partenaires de la SMB. Au sortir de la salle, le président du CA de la SMB, Fadi Wazni a déclaré : « ce conseil s’est bien passé. En moins de 4 ans d’existence, nous avons abouti à des résultats très positifs. Nous en sommes très fiers car les ports que nous avons construits sont de renommée internationale. Ils permettent d’afficher la Région de Boké sur la carte du monde et les volumes que nous transportons de l’import et l’export sont de plus en plus volumineux. Et l’ensemble des actionnaires ici présents, sont à remercier pour leur attachement au développement de notre pays, la Guinée que nous avons en commun… »

Présent à la rencontre Mohamed Lahlol, consultant du cabinet membre du Price Waterhouse Coopers (PWC) a précisé : « nous avons eu le privilège de passer le CA que nous apprécions beaucoup. Les administrateurs ont tous arrêté le rapport au 31 décembre 2018 ceci, sans réserve, aucune qualification. Nous espérons que cette action va continuer et que les comptes vont être positifs et seront maintenus pour le développement du pays aussi.» Il a, par ailleurs, ajouté que les investissements effectués par WAP se chiffre à 250 millions dollars américains avec près de 1.300 milliard GNF de chiffre d’affaire. A en croire un analyste, au vu de cet investissement colossal, la Guinée peut pleinement amorcer un nouvel élan en matière d’un développement durable et harmonieux