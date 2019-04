Boke : le Fonds Mondial soutient les efforts de la Pharmacie Centrale de Guinée

C’est une nouvelle assistance que le Fonds Mondial vient d’apporter à la Pharmacie Centrale de Guinée.

Cette dernière vient de bénéficier d’un don de plusieurs chambres froides de la part du Fonds Mondial qui continue d’appuyer le système de santé du pays. Le don est composé entre autres de deux chambres froides positives de 40 mètre cube qui sont destinées aux dépôts de Boké et de Faranah ; Deux autres chambres froides négatives font également partie du lot d’équipements offerts par le Fonds Mondial. Ces deux chambres froides négatives ont été installées à Conakry. De retour de Boké où il était allé assister à la mise en marche de la nouvelle chambre froide installée au dépôt régional du Kakandé, le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a loué les efforts du Fonds Mondial pour l’amélioration du système de santé, notamment l’accès des médicaments aux populations.

« Cet autre appui du Fonds Mondial nous réjouit à plus d’un titre. Je rappelle que c’est la première fois que la Pharmacie Centrale de Guinée depuis sa création, bénéficie d’un don de chambres froides négatives. Le Fonds Mondial a toujours été à nos côtés, et cet autre geste prouve à suffisance qu’il est et qu’il restera à nos côtés dans notre combat quotidien pour améliorer la qualité et l’accessibilité des médicaments essentiels génériques pour les populations », a indiqué Dr Moussa Konaté. Le Fonds Mondial est un partenaire clé de la Pharmacie Centrale de Guinée. Il a récemment fait un don de trois véhicules utilitaires et deux camions dont un frigorifique à la centrale d’achats guinéenne. Ce qui complète à six le nombre de véhicules offerts par le Fonds Mondial ces trois dernières années. Rappelons que le Fonds Mondial s’est également engagé dans le financement de la construction du nouveau siège de la Pharmacie Centrale de Guinée à Coyah à hauteur de 32%.