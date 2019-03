Boké: l’équipe de Mansalya remporte la coupe du tournoi du football communautaire

La formation du district de Mansalya a remporté mardi 19 Mars 2019, le trophée de la 2ème édition du tournoi de football communautaire en battant son homologue de Kaboyé sur le score de trois buts à deux (3-2), ceci, autour d’une épreuve fatidique du tir aux buts.

C’est une initiative du Consortium SMB-Winning dans le cadre du rapprochement des communautés entre elles autour de ses actions dans la préfecture de Boké. Le stade du secteur Yèppèrèya, district de Kaboyé, sous-préfecture de Tanènè dans la préfecture de Boké a servi de cadre à l’événement. La cérémonie a mobilisé outre, les autorités sous-préfectorales de Kaboyé (Tanènè), Mansalia, Katougouma (Kolaboui), les encadreurs et admirateurs du cuir rond de tous les horizons.

« L’objectif de ladite compétition sportive est de rapprocher les communautés entre elles d’une part, et raffermir les liens de solidarité, de fraternité entre les communautés riveraines et le Consortium SMB-Winning en général», déclare Mamadou Adama Diallo, le responsable des relations communautaires basé dans la zone de Kaboyé. Dans son adresse, le président de district de Kaboyé, Daouda Diaby a prodigué d’utiles conseils aux protagonistes en vue de bon déroulement de la finale qui avait regroupé les équipes de 23 villages entourant la Mine. Soulignant que Kaoyé et Kolaboui constituent une famille, M. Diaby a invité les joueurs et encadreurs au fair-play, à la civilité, et à accepter les décisions du référé central qui, selon lui, agira dans la transparence.

Le Consortium SMB Winning s’est félicité de voir dans le football un véritable instrument du renforcement de la paix, et qu’une cohabitation pacifique durable est possible entre les communautés riveraines et son institution. Une façon de promouvoir le football et le développement local à la base. Présent à la rencontre, le sous-préfet de Kolaboui, Mamadouba Yakha Camara a demandé aux jeunes des localités concernées de participer activement à la préservation des biens de la SMB et ses employés. Ceci, dit-il, pour une meilleure coopération entre les deux parties. Cet autre tournoi de football fait suite aux tournois miniers, et au Marathon qui avait aussi mobilisé près de 500 coureurs le long de la route de l’entente. A noter qu’à l’issue de l’événement, les meilleurs joueurs, le meilleur buteur, l’équipe vaincue et celle dite victorieuse ont été récompensés par les organisateurs.