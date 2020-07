Bolloré Logistics ouvre un nouveau bureau à Madagascar

Bolloré Logistics Madagascar annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Antananarivo au sein de l’aéroport international d’Ivato, pour apporter des solutions logistiques sur mesure et sécurisées permettant le transport depuis les régions isolées du pays vers le principal aéroport destiné au fret aérien.« L’ouverture de ce nouveau bureau moderne et sécurisé témoigne du niveau de compétence de nos équipes qui en l’espace de trois ans ont réussi à augmenter de 60 % nos parts de marché sur un secteur aussi complexe et exigeant qu’est celui de la vanille », a déclaré Sébastien Barth, Directeur général de Bolloré Logistics Madagascar.

Cette nouvelle installation, dont l’ouverture s’effectue de façon progressive depuis février 2020, accueille aujourd’hui 49 collaborateurs.

Cette nouvelle implantation qui comprend 300 m2de bureaux et 108 m2d’entrepôts douaniers, va permettre à Bolloré Logistics Madagascar d’appréhender plus efficacement la croissance du marché de la vanille ainsi que les nouveaux flux créés grâce au moyen d’une offre de transport « porte-à-porte » à destination des États-Unis.

Elle va également renforcer les relations avec les clients ainsi que les fournisseurs et favoriser la création de solutions sur mesure destinées à tous les exportateurs de vanille. De nouveaux services dédiés sont également désormais proposés à d’autres industries, notamment celle du textile.

De par sa proximité avec les infrastructures douanières et les sièges locaux des compagnies aérienne, ce nouveau bureau présente l’avantage de fluidifier les échanges d’informations ainsi que les opérations.

Durant la période du Covid-19 (depuis mars 2020), il a également facilité les flux de transports depuis les destinations non desservies par Madagascar via le hub de CDG.