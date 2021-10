Bolloré présente sa nouvelle société PRISM

Bolloré Transport & Logistics annonce le déploiement de PRISM, une société 4PL de nouvelle génération.Elle est créée pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients engagés dans la transformation de leur supply chain.

Implantée sur tous les continents, PRISM s’appuie sur une solide expertise en transport et douane pour développer une offre intégrée de services et de conseil. Elle propose également des solutions digitales personnalisables, soit au travers de sa propre solution de pilotage LINK 4PL soit au travers de solutions réversibles disponibles sur le marché.

Dans une logique d’excellence opérationnelle, PRISM va ainsi sélectionner objectivement les meilleurs prestataires du marché, contribuer à la stratégie d’achat de fret et gérer les flux de bout en bout, tout en cherchant à optimiser les coûts et les délais de mise sur le marché.

Selon les besoins exprimés, elle va également mettre en place des plans de transport optimisés pour réduire l’empreinte carbone des opérations de transport.

PRISM est une structure globale avec une présence sur tous les continents. Elle compte aujourd’hui près d’une centaine de collaborateurs répartis dans des hubs opérationnels situés en Amérique (Mexique), en Europe (Portugal) et en Asie (Malaisie), ainsi qu’au travers de son réseau de centres d’expertise en France (Toulouse et Puteaux où est également implanté son siège social) et en Suisse (Genève). PRISM offre une couverture sur 3 fuseaux horaires avec une disponibilité 24h/7j, pour plus de proximité avec ses clients.

« Les entreprises attendent de la part de leurs prestataires logistiques stratégiques un engagement de performance et une parfaite maîtrise des risques opérationnels, tout en plaçant l’adaptabilité et la transparence au cœur de la collaboration. C’est pourquoi, afin de répondre à ces problématiques, Bolloré Transport & Logistics a créé PRISM, une société neutre et indépendante qui accompagne ses clients en s’engageant à une obligation de résultats, notamment en termes de compétitivité économique et d’excellence opérationnelle », a expliqué Alain Cohen, Directeur général de PRISM.