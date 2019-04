Bolloré veut construire 20 salles de cinéma en Afrique

Le Groupe Bolloré a l’ambition de construire en Afrique, à travers sa filiale Vivendi, spécialiste de la production de films et de musique, 20 salles de cinéma dénommées « Canal Olympia » afin d’instaurer un réseau du 7ème art et de spectacle, a annoncé Philippe Labonne, le Directeur général Afrique du groupe français.Il s’exprimait lors de l’inauguration, mercredi à Brazzaville, de sa première salle de cinéma et de spectacle « Canal Olympia ». D’une capacité de 300 places, l’infrastructure a été construite en plein cœur de l’arrondissement 3 Poto-Poto à Brazzaville.

« Après Brazzaville, le groupe Bolloré projette de construire d’autres salles de cinéma et de spectacle à Pointe-Noire (sud-Congo) et à Oyo (nord-Congo). Le groupe ambitionne de déployer une vingtaine de salles en Afrique et le rythme de ce déploiement va s’adapter au succès de ces salles », a indiqué M. Labonne.

Pour sa part, le ministre congolais de la Culture, Dieudonné Moyongo s’est réjoui de l’initiative du Groupe Bolloré qui, a-t-il dit, « va permettre aux Congolais de renouer avec les salles de cinéma plus de trois décennies après leur fermeture ».

Plusieurs membres du gouvernement congolais et des experts en spectacle ont assisté à la cérémonie d’inauguration de cette première salle de cinéma dit « écoresponsable ». En effet, elle est équipée de batteries Blue Solutions alimentées par 400 panneaux solaires.