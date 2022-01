Boola/Beyla: un accident de circulation fait 06 morts

Publié le 07.01.2022 à 13h59 par Linda Manga Minlo'o et Guinéenews

Six personnes ont péri sur place dans la nuit du jeudi 6 janvier, dans un accident à N’Zérékoré. Il s’agit d’un camion en provenance du marché hebdomadaire de Boola.

Selon l’article publié sur le site Guinéenews.Com, l’accident s’est produit sur la route Beyla N’Zérékoré, aux environs de 22 heures, lorsque qu’un camion en provenance du marché hebdomadaire de Boola, qui avait à son bord 34 personne, s’est retrouvé dans un ravin, faisant sur place 6 morts et plus de 25 blessées.

« C’est hier quand on revenait du marché de Boola, que notre camion a fait l’accident. Faisant au moins six morts sur place, avec plusieurs balisés grave comme vous le voyez », dira Konaté, un des accidentés rencontré par notre rédaction.

Le même nombre de cas nous a été confirmés par une source médicale.

Pour l’heure, c’est la consternation totale en ce moment à l’hôpital régional de N’Zérékoré, ou parents et amis sont en larmes. On note également une forte présence des gendarmes et policiers.

A noter, qu’au moment ou nous écrivons cet article, les corps des victimes n’ont pas encore été identifiés.

Source: Guinéenews.Com