Boubou Cissé à Abidjan pour consolider les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali

Le Premier ministre malien, Boubou Cissé a entamé, mercredi une visite de travail en terre ivoirienne pour « consolider » et « diversifier » les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.« Nous sommes là pour consolider les relations qui existent entre nos deux pays et les diversifier vers d’autres secteurs qui sont aussi importants pour le développement économique du Mali », a expliqué le chef du gouvernement malien également en charge de l’économie et des finances au terme d’un entretien avec son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Poursuivant, Boubou Cissé a partagé son «ambition» qui est de porter cette coopération qui se porte très bien à la hauteur de la singularité des relations qui existent entre nos deux chefs d’Etat, Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) et Boubacar Kéïta (Mali).

Évoquant les « sujets d’intérêts communs » abordés , Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu’ils concernent « la fourniture d’électricité, les questions de transport, les échanges d’expériences en matière de politiques sanitaires ».

Il a également salué les relations qui « sont bonnes entre le Mali et la Côte d’Ivoire » de même que celles qui touchent les deux peuples.

« Nous allons faire des recommandations à deux chefs d’Etat», a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Par ailleurs, il a salué les avancés au niveau malien avec l’adoption du texte de création d’une zone économique spéciale entre Sikasso (Mali), Bobo Dioulasso (Burkina) et Korhogo (Côte d’Ivoire).

La Côte d’Ivoire et le Mali sont deux pays francophones, voisins de l’espace ouest africain. Ils sont membres de plusieurs institutions dont la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’ Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).