Brazzaville abrite mercredi un congrès des syndicats d’Afrique centrale

La capitale congolaise, Brazzaville accueille les 6 et 7 novembre 2019, le 3ème congrès de l’Organisation syndicale des travailleurs d’Afrique centrale(OSTAC) qui sera axé sur le thème : « Migration des travailleurs : enjeux et perspectives », a appris APA auprès du comité d’organisation.«Quatre-vingt-quatorze délégués des pays d’Afrique centrale et quatre invités de marque des organisations syndicales régionales et sous-régionales sont attendus à ces assises », explique un communiqué du comité d’organisation du 3ème congrès de l’OSTAC.

Il souligne que les congressistes vont débattre de l’immigration des travailleurs, « un phénomène courant et d’actualité en Afrique et particulièrement en Afrique centrale ».

« Ce congrès entend ainsi, conformément aux recommandations du Bureau International du Travail (BIT) sur cette question migratoire des travailleurs, en faire un atout pour le développement, en favorisant l’intégration des travailleurs dans les pays d’accueil. Pour ce faire, il est prévu la mise en place de structures de certification de compétences ».