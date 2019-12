Budget de l’Etat Guinéen remanié: il passe de 52 milliards à 13 milliards de FG

Les travaux de la session de remaniement budgétaire, exercice 2019 de la commune de Kaloum,ont été lancés lundi, 09 décembre 2019. L’ordre du jour a porté sur l’information générale, la présentation de l’exécution du budget à date et remaniement.

En informations générales, un service de la garde communale existe désormais à la mairie pour la sécurité interne. Il y a également la formation de 150 jeunes déjà à l’œuvre pour le pavage des routes, les différents ateliers l’Onu-Habitat sur le comment intervenir en faveur des collectivités dans les secteurs comme les infrastructures, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes etc.

Dans ses explications, le secrétaire général de la mairie de Kaloum, Djély Mory Kourouma, a rappelé que le conseil a constaté que le budget était en dépassement par rapport aux propositions faites en faveur de la commune de Kaloum pour réaliser plusieurs projets. Mais Le conseil communal attendait toujours les financements annoncés dont les subventions de l’Etat.

Toutes ces raisons ont poussé le conseil sous la présidence de Mme le maire à revoir à la baisse le budget initial de 52. 393. 467.652 GNF.Le budget communal révisé de Kaloum est estimé à 13. 554.222.432 GNF à date. Et à l’unanimité, le conseil a adopté le budget remanié et proposé (13. 554.222.432 GNF).

Pour la mobilisation des recettes, le S/G a précisé qu’il y a beaucoup de failles. Mais des dispositions sont prises pour corriger tous ces manquements parce qu’à Kaloum, il y aurait beaucoup d’évasions fiscales au niveau des marchés, de l’occupation du domaine public de l’Etat, de l’hôtellerie, du cadastre, de l’OGP etc. « Je crois 2020 nous permettra de prendre des mesures pour corriger les dysfonctionnements.