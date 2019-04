Burkina: 15 musiciens africains dont 7 Burkinabè invités d’honneur au Kundé 2019

Quinze artistes musiciens africains dont sept burkinabè sont les invités d’honneur à la soirée de gala et de récompenses de la musique au Burkina Faso, prévue vendredi prochain à Ouagadougou, a appris APA auprès des organisateurs.Selon le comité d’organisation qui animait une conférence de presse à Ouagadougou, en prélude à l’évènement, le plateau artistique sera composé également de cinq musiciens de la Côte d’Ivoire, d’un du Bénin, d’un de Madagascar et d’un du Congo Brazzaville.

Les artistes du Burkina Faso invités sont : la compagnie Fienta qui est une troupe de danse de sourds muets, Marie Gayeri, Amzy, Big solide, Tanya, Josias Boena et Limachel.

Les autres artistes, toujours selon les organisateurs, sont Bebi Philip, Kiff no Beat, Rocky Gold, Kerozen et Magic Diezel qui viendront de la Côte d’Ivoire tandis que Freddy de Majunga est l’invité de Madagascar, Kiri Kanta du Bénin et Roga Roga du Congo.

Il ressort que la soirée qui se tiendra au palais des Sports de Ouaga 2000, sera aussi agrémentée par une parade de «Sapeurs», des défilés de modes, etc.

Cette cérémonie de récompense des «meilleurs» artistes au Burkina Faso, constitue un évènement culturel majeur du continent et est placée cette année sous le patronage de la première dame du Faso, Sika Kaboré.

En rappel, les trois nommés au Kundé d’or 2019 sont Floby, Maï Lingani et Nabalüm.

L’After Kundé est prévu le samedi 27 avril au palais des Sports de Ouaga 2000 avec les artistes Kiff No beat, Bebi Philip, Rocky Gold, Magic Diezel et 5 lauréats des Kundé.