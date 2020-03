Burkina: 1649,51 milliards FCFA de recettes mobilisés en 2019

Le Burkina Faso a pu mobiliser 1649,51 milliards de F CFA au titre de l’année 2019, soit un taux de recouvrement de 98 ,31% des recettes de l’Etat, a déclaré jeudi à Ouagadougou, le ministre de l’Economie et des Finances, Lassina Kaboré.« Sur une prévision initiale de 1677,85 milliards de F CFA, son département ministériel a mobilisé 1649,51 milliards F CFA, avec un accroissement de 245,75 milliards de F CFA, comparativement à la même période de l’année 2018 », a indiqué le ministre Kaboré.

Ouvrant les travaux du deuxième Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de son département au titre de l’année 2019, Lassina Kaboré a précisé que par rapport à la prévision annuelle révisée de 1837,50 milliards de F CFA, le taux de recouvrement est de 89,77% au 30 novembre 2019.

Le ministre de l’Economie et des Finances a souligné que ces résultats ont été possibles grâce à, entre autres, l’opérationnalisation depuis 2018 de la facture normalisée au niveau des contribuables sur toute l’entendue du territoire national, l’immatriculation de 2479 nouveaux contribuables à fin novembre 2019 et la mise en œuvre d’un système moderne d’assainissement du fichier des contribuables.

Le ministre a aussi évoqué la vérification de 824 postes comptables, l’élaboration et la transmission du projet d’avant programme (partenariat public-privé) 2019-2020, la réalisation des cartographies des risques et les plans d’audits de 4 ministères, l’amélioration de la qualité de la budgétisation, etc.

«La bonne gestion du patrimoine non financier de l’Etat devrait permettre d’assurer un équilibre entre la gestion financière et budgétaire en termes de réduction des charges de fonctionnement de l’Etat et l’amélioration des conditions de travail et de productivité des administrations publiques», a-t-il conclu.