Burkina: 18 milliards FCFA pour le 5e recensement général de la population

Le gouvernement du Burkina Faso va mobiliser 18 milliards de francs CFA pour organiser à partir du 16 novembre 2019 le 5ème Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH), a annoncé mardi le ministre de l’Economie et des Finances.Lassané Kaboré, qui s’exprimait à l’occasion du lancement officiel du RGPH, a précisé que l’opération va se dérouler du 16 novembre au 15 décembre 2019.

«Nous avons estimé que malgré le contexte sécuritaire, il est important d’avoir ce recensement», a déclaré le ministre, avant d’ajouter que l’approche novatrice consistera à utiliser les agents issus des communes.

Il ressort que les 18 milliards de FCFA destinés à l’opération sont mobilisés par l’Etat burkinabè et ses partenaires techniques et financiers.

Le recensement général de la population selon l’Etat, va mobiliser 20 916 agents recenseurs dont la formation débute le 30 septembre prochain.

D’après le Directeur général de l’Institut national des statistiques et de la démographie (INSD), Boureima Ouédraogo, les technologies de l’information et de la communication notamment les smartphones et les tablettes seront utilisées pour la collecte des données.

Les résultats préliminaires devraient être disponibles dès février 2020, suivi de la publication et de la diffusion résultats définitifs courant août-novembre 2020.

Le 5e RGPH au Burkina Faso vise, entre autres, l’actualisation des informations réalisées en 2006, le renouvèlement de la base de sondage, ainsi que la production d’indicateurs démographiques, économiques et sociaux fiables.

Le recensement de 2006 (4e) avait estimé la population du Burkina Faso à 14 millions d’habitants, alors que celui de 1996 (3e) avait recensé 10 millions 300 mille habitants.

En 1985, l’on avait dénombré 7,9 millions habitants pendant le deuxième recensement.

Le premier RGPH qui avait eu lieu en 1975 au moment où les Voltaïques (devenus Burkinabè en 1984) étaient au nombre de 5,6 habitants.