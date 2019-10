Burkina: des Journées anti-impérialistes pour aborder «le lien entre impérialisme et terrorisme»

Des Organisations de la société civile (OSC) burkinabè annoncent la tenue de la 4e édition des Journées anti-impérialistes prévues les 11 et 12 octobre 2019 autour du thème : «Impérialisme et terrorisme en Afrique : causes et perspectives pour les peuples en lutte pour leur libération nationale et sociale», a appris APA jeudi auprès des organisateurs.L’initiative est de l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ) du Burkina Faso, en collaboration avec d’autres OSC ou mouvements dont l’Union générale des étudiants du Burkina (UGEB), la Confédération générale de travail-Burkina (CGT-B) et le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et du peuple (MBDHP).

De l’avis des organisateurs qui ont animé une conférence de presse à Ouagadougou, «ces journées visent à améliorer le niveau théorique et la conscience idéologique et politique des peuples africains sur la situation de domination du continent».

Pour eux, il s’agit également de «renforcer la solidarité internationale entre les peuples d’Afrique en lutte pour leur libération nationale et sociale».

A l’occasion, il est prévu un panel public sur le thème et des animations de stands, une marche-meeting, ainsi qu’un concours de créativité artistique sur le thème : «Impérialisme, terrorisme et luttes des peuples en Afrique».

Les journées anti-impérialistes sont une manifestation annuelle dont la première édition avait eu lieu en 2016.