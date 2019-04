Burkina: La Nuit de la qualité prévue le 3 mai à Ouagadougou

La soirée de gala dénommée «La Nuit de la Qualité et des Innovations» est prévue pour le vendredi 3 mai 2019 à Ouagadougou, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.Selon le GROUP IMPROVE SARL, promoteur du magazine télévisuel AFRIQA NORMES, l’évènement se tiendra sous le thème : «Démarche qualité et développement des secteurs privé et public».

La soirée prévue dans la salle polyvalente du complexe de Ouaga 2000 à partir de 19 h 00 aura au programme, des animations et prestations d’artistes, la présentation d’entreprises modèles engagées dans la qualité, la présentation de Cabinets d’accompagnements pour l’implémentation de la démarche qualité et de laboratoires d’analyse.

Les organisateurs annoncent également des distinctions d’entreprises remarquablement engagées dans la promotion de la qualité, des distinctions de personnalités contribuant au développement du secteur privé avec un engagement qualité.

A cela s’ajoutent des prix dans l’innovation pour motiver l’entreprenariat des jeunes, ainsi que des récompenses à des entreprises publiques ayant mené des innovations remarquables.

Sont attendus à la Nuit de la qualité et des innovations, des personnalités politiques et économiques, des hommes d’affaires, des représentants et cadres d’entreprises, sans oublier des professionnels de la qualité, des entreprises engagées qualité, des entreprises certifiées dans le secteur privé, public et parapublic, des laboratoires d’analyses et d’essais, des innovateurs, etc.