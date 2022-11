Burkina : Léger remaniement ministériel

A l’issue du premier Conseil des ministres, le capitaine Ibrahim Traoré a éjecté deux ministres contestés, seulement deux semaines après la formation du gouvernement de transition.Serge Gnaniodem Poda et Mikailou Sidibé font leur entrée au 2e gouvernement de transition, a appris APA d’un décret lu, ce mercredi 9 novembre 2022, à la télévision nationale.

Le premier est nommé ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des PME (Petites et moyennes entreprises). Quant au second, il est porté à la tête du département de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat.

Serge Gnaniodem Poda est un cadre de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO). Il remplace Donatien Nagalo, démissionnaire après une vague de contestations. Plusieurs associations de commerçants lui ont reproché des « malversations » dans sa gestion du syndicat national des commerçants du Burkina (SYNACOM-B).

Mikaïlou Sidibé est Ingénieur des travaux Publics et Economiste des transports. Il a été nommé en remplacement de Yacouba Dié, également contesté. Il lui est reproché sa « mauvaise réalisation des cités du 11-Décembre à Manga en 2018 », alors qu’il était Secrétaire permanent de la Politique nationale du logement (SP/PNL).

L’annonce de ce remaniement intervient après le Premier conseil des ministres.

Formé le 25 octobre dernier, le premier gouvernement de transition n’a pas résisté aux vagues de contestations de la rue. Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambéla a apporté son soutien aux ministres débarqués. En fin octobre, il a affirmé que des enquêtes de moralité n’avaient rien trouvé de compromettant contre messieurs Nagalo et Dié.