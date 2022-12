Burkina : les Français invités à quitter la ville de Koudougou

L’ambassadeur de France à Ouagadougou, Luc Hallade a exhorté ses compatriotes à quitter dans l’urgence la ville de Koudougou (Centre-Ouest) à cause de la pression terroriste.Dans une note signée le 12 décembre dernier, le diplomate a appelé les ressortissants français à se « relocaliser à Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso » et à éviter Koudougou, au regard de la pression des groupes djihadistes sur la 3e plus grande ville du Faso.

« Rester à Koudougou représente un risque important pour vous-mêmes mais aussi pour ceux qui pourraient devoir vous porter secours en cas de menace immédiate », a-t-il souligné, rappelant aux Français leur « sécurité prime sur toute autre considération ».

L’ambassadeur de France a justifié sa requête par les événements intervenus récemment à proximité (moins de 30km) de Koudougou qui montrent, selon lui, que la pression terroriste se fait de plus en plus forte et surtout proche.

Il fait référence aux alertes de regroupement de djihadistes dans la forêt de Tiogo, une commune rurale située à l’Ouest de la ville.

Luc Hallade a invité les ressortissants français « avec insistance » à rester à Bobo-Dioulasso ou Ouagadougou, surtout pendant cette période des fêtes de fin d’année. La note concerne « d’ailleurs le reste du pays (sauf Ouaga et Bobo), passé en zone Rouge (formellement déconseillée) depuis le coup d’Etat du 30 septembre dernier ».

« Si la situation devait évoluer favorablement, nous pourrons ensemble réexaminer cette demande de relocalisation. Mais dans l’immédiat, elle me paraît urgente et incontournable », a conclu le diplomate français.