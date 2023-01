Burkina : ouverture du Salon international de l’artisanat

Le Président de la transition, Ibrahim Traoré, a lancé, vendredi 27 janvier 2023, les festivités de la 16e édition de la biennale de l’artisanat de Ouagadougou.La 16e édition du Salon international de l’Artisanat de Ouagadougou ( SIAO), a ouvert ses portes, ce vendredi 27 janvier 2023, en présence du capitaine Ibrahim Traoré.

L’édition 2023 se tient après le report de celle de 2020 et 2022. Elle a lieu dans un contexte sécuritaire difficile, sous thème : « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. »

Le ministre de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a affirmé que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour protéger les visiteurs, les acheteurs et les exposants qui occupent plus de 600 stands.

La Côte d’Ivoire est le pays invité d’honneur et participe avec plus d’une centaine d’artisans dont des stylistes et d’autres acteurs de la maroquinerie.

Le ministre Poda a salué l’esprit de solidarité et de résilience de la vingtaine de pays présents à ce rendez-nous de la promotion, de la valorisation et de la commercialisation des produits artisanaux africains à Ouagadougou.

Pour lui, l’artisanat est un maillon essentiel des économies des pays africains en ce sens qu’il continue entre 30 et 35% des PIB africains.

« L’artisanat africain est une incontestable richesse et d’une étonnante variété tant dans les formes que dans les techniques et ce secteur jouera un rôle déterminant dans l’avenir économique de nos nations, indique M. Poda.

Le capitaine Ibrahim Traoré qui ne s’est pas exprimé a fait le tour des stands d’expositions pour encourager les artisans.

Reporté du cause de la covid-19 en 2020, la 16e édition du SIAO avait été repoussée aux lendemains du coup d’Etat de septembre 2022.