Burkina: quatre morts et quinze blessés suite au naufrage d’un car à Boni (Ouest)

Quatre passagers ont perdu la vie et quinze autres blessés, suite au naufrage, tôt mardi, à Boni, localité située à plus de 200 km à l’Ouest de Ouagadougou, d’un car de transport dans lequel ils étaient embarqués, a appris APA, de source sécuritaire.Selon le communiqué de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) parvenu à APA, mardi après-midi, «la promptitude et le professionnalisme des pompiers a permis de limiter les dégâts».

Le document indique que c’est la 6e compagnie de la BNSP, basée à Boromo (environ 170 km de Ouagadougou) qui a été alertée aux environs de 02 h 48 mn du fait qu’«un car de transport en commun de 37 places est emporté par l’eau au niveau d’un pont dans le village de Boni à 65 kms environ de Boromo avec à son bord 59 passagers».

Le même communiqué précise que « le bilan définitif fait état d’un bilan de quatre morts, six blessés graves, et neuf personnes avec des blessures légères. Les victimes ont été évacuées au Centre médical de Houndé, à une vingtaine de km du lieu du drame ».

Dans leur texte, les sapeurs-pompiers recommandent «la prudence sur les routes, surtout en cette période d’hivernage».