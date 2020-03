Burkina: Quatre terroristes neutralisés et une base logistique démantelée

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) burkinabè ont neutralisé quatre terroristes et démantelé une importante base logistique terroriste dans la localité de Belhouro, dans la région du Sahel (Nord du Burkina Faso), a appris APA mardi de source militaire.Selon le communiqué du service de communication des armées burkinabè, hier lundi, une patrouille mixte du Groupement de forces pour la sécurisation du Nord (GFSN) composée d’éléments des forces terrestres et de la gendarmerie, en mission de reconnaissance offensive, a fait la découverte d’une importante base logistique terroriste dans la localité de Belhouro (Province du Soum) près de Arbinda.

Le même document précise qu’au cours de cette opération, quatre terroristes ont été neutralisés, avant d’ajouter que «de l’armement lourd, des munitions et des engins explosifs improvisés ont été saisis, ainsi que des motos et divers autres matériels».

«Le Chef d’Etat-Major Général des Armées félicite les unités pour cette action qui contribue à réduire les capacités opérationnelles des groupes armés terroristes. Il leur réitère sa pleine confiance et les exhorte à poursuive la dynamique positive entamée», note le communiqué.

Le Burkina Faso fait face, depuis plus de trois ans, à des attaques terroristes faisant des pertes en vies humaines aussi bien au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS) que des populations civiles.

La riposte des FDS, ces derniers temps, a permis de «neutraliser» des terroristes et de saisir un nombre important d’armes, de matériels et de minutions, dans le camp des terroristes.