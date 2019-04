Burkina: Roch Kaboré prend acte de la «disponibilité» de Blaise Compaoré

Le président burkinabè Roch Kaboré affirme prendre acte de la «disponibilité » de l’ex-chef d’État Blaise Compaoré à soutenir la cohésion sociale dans son pays, indique une note du ministère burkinabè de la Communication et des relations avec le Parlement.« M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, président du Conseil des ministres, a pris acte de cette correspondance et de la disponibilité de M. Blaise Compaoré », rapporte une note signée du ministre burkinabè de la Communication et des relations avec le Parlement, Rémis Dandjinou.

Dans cette correspondance, M. Blaise Compaoré « constate que depuis 2016, le Burkina Faso est «en proie à des attaques terroristes meurtrières et récurrentes endeuillant ainsi toute la Nation », souligne le texte dont APA a reçu copie.

L’ex-chef d’Etat appelle à « la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Burkinabè sans exception et sans exclusion et, réaffirme sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives en vue de la promotion de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l’unité nationale ».

Il présente en outre ses « condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés (et) exprime sa solidarité au peuple Burkinabè et salue le courage, le dévouement et l’esprit de sacrifice des forces de défense ».

Le président burkinabè Roch Kaboré a reçu le vendredi 12 avril 2019 cette correspondance datée du 29 mars 2019 de monsieur Blaise Compaoré, mentionne le texte.

Après 27 années de pouvoir, l’ancien chef d’État du Burkina Faso, Blaise Compaoré a démissionné sous la pression de la rue en octobre 2014. Depuis lors, il est en exil en Côte d’Ivoire.