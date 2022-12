Burkina : ruée vers les stations-services à Ouagadougou

Les Ouagalais ont pris d’assaut les stations-services, craignant une pénurie de carburant.La Société nationale Burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) a annoncé, lundi 26 décembre 2022, que la distribution du Super 91 connaitra de « fortes perturbations », à raison des opérations de maintenance dans certains dépôts côtiers abritant ses stocks. Elle a ajouté qu’en attendant la reprise normale des chargements dans les pays côtiers qui n’interviendront qu’en début janvier 2023, la SONABHY va procéder au plafonnement des quantités servies à 60%.

A la suite de la diffusion dudit communiqué, les populations ont pris d’assaut les stations-services de la capitale Burkinabè, a constaté un journaliste de APA, ce mardi, dans plusieurs quartiers de Ouagadougou.

Commerçant au marché de Sankaryaré, Lacina Simporé a dû parcourir plus de 15km pour trouver une station fonctionnelle au quartier Tampouy. « Ma moto est à sec. J’ai même dû souffler dans le réservoir pour pouvoir arriver ici. Les stations sont vides », s’est-il plaint.

Au quartier Tanghin, de longues files d’attentes se sont dressées sur plusieurs kilomètres devant les stations, perturbant ainsi la circulation. Les zigzags des motocyclistes pour se frayer un chemin entraînent une symphonie des klaxons incessants des automobilistes.

« Je suis venu à 6h et il y avait déjà des gens qui étaient là. Je ne sais même pas si je serai approvisionné. Heureusement que ce sont les congés et qu’on ne va pas à l’école sinon ce serait la catastrophe », s’est consolé Faris Ouédraogo, étudiant rencontré autour de 14h à Wemtenga.

Pendant ce temps, le prix du litre d’essence a connu une hausse dans les « stations par terre » et se vend à 2 000 FCFA, au lieu de 700 FCFA. Dans certaines petites stations, le litre se marchande entre 1000 à 1500 FCFA.

Le gouvernement a dénoncé l’attitude « malsaine » de certains commerçants. « Il n’y a pas de rupture. Nous avons des stocks qui sont dans les pays côtiers et qui sont en cours de chemin et vont arriver cette nuit ou demain. (…) Les différents camions citernes sont en route », a rassuré le ministre du Commerce, Serge Poda, au moment où de nombreuses stations ont épuisé leur stock et fermé boutique.