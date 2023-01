Burkina : une trentaine de jihadistes neutralisés à l’Est du pays

Les exactions des groupes armés ont fait plus d’un millier de victimes et entraîné le déplacement de près deux millions de personnes.Au moins 30 présumés jihadistes ont été neutralisés, lundi 9 janvier 2023, au cours de « violents affrontements » entre des hommes armés et les combattants Burkinabè, dans la commune de Gayéri, dans l’est du pays, ont rapporté des sources sécuritaires et locales.

Elles ont indiqué que les combats ont opposé les soldats et leurs auxiliaires civils, appuyés par de l’armée de l’air à des militants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Au terme de violents affrontements qui ont duré des heures, une trentaine d’assaillants ont été neutralisés et plusieurs assaillants ont été blessés et transportés par les siens en fuite. Une dizaine de volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et quatre soldats ont trouvé la mort. D’importants dégâts matériels ont été signalés.

Depuis plusieurs mois, la ville de Gayéri, chef-lieu de la province de la Komondjari souffre d’un manque criard de réseau téléphonique du fait des actions des groupes armés terroristes. Mi-novembre 2022, des populations de cette localité ont battu le pavé à Gayéri, pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation qui prévaut dans la Komondjari.

Le Burkina est en proie au terrorisme depuis plus de sept ans. Les exactions des groupes armés non étatiques ont fait plus d’un millier de victimes et entraîné le déplacement de près deux millions de personnes.