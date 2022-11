Burkina : Visite du capitaine Ibrahim Traoré à Bamako

Comme son prédécesseur, le capitaine Ibeahim Traoré a réservé son premier déplacement à l’étranger au Mali.

Le capitaine Ibrahim Traoré effectue, ce mercredi 02 novembre 2022, une visite de travail et d’amitié à Bamako, informe une note du Ministère malien des Affaires étrangères, reçue à APA.

Son avion atterrira à 15h et décollera à 17h40 de l’aéroport international Président Modibo Keita Senou. Le ministre Abdoulaye Diop a « convié les chefs de missions diplomatiques » au pavillon présidentiel de l’aéroport pour les « cérémonies protocolaires à l’arrivée et au départ » de l’hôte du jour.

Du côté du Burkina, c’est silence radio. « Ce n’est pas encore confirmé sinon il y aurait eu un communiqué », insiste un officier proche du nouvel homme fort.

Dans tous les cas, ce sera la première sortie officielle à l’étranger, du capitaine Ibrahim Traoré depuis sa designation comme président du Faso, à l’issue des assises nationales, vendredi 14 octobre 2022. Son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, avait également effectué sa première visite officielle à Bamako, en septembre dernier. L’ancien président de la transition avait rencontré le colonel Assimi Goïta avec qui il avait discuté de la nécessité pour leurs deux pays d’oeuvrer ensemble pour vaincre les groupes jihadistes qui déstabilisent le Sahel central depuis plusieurs années.

Membre du Centre africain d’analyses et de recherches diplomatiques et stratégiques, Windata Zongo, estime qu’après le départ de Bamako du G5 Sahel, « il y a désormais la nécessité [pour le Burkina] de créer un cadre bilatéral [avec le Mali] afin de rendre les opérations de lutte contre le terrorisme plus efficaces » aux frontières entre les deux pays.

Les groupes jihadistes attaquent régulièrement les positions des armées des deux pays et se servent de l’un ou de l’autre comme bases arrières. Aussi, les frontières sont le théâtre d’affrontements entre groupes djihadistes rivaux.