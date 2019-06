C1: « La saison prochaine, Tottenham sera plus fort », confie Lucas Moura à l’AFP

« La saison prochaine, on sera plus fort », a espéré auprès de l’AFP Lucas Moura, l’attaquant de Tottenham, après la finale de Ligue des champions perdue contre Liverpool (2-0), samedi au stade Metropolitano de Madrid.

Le Brésilien, héros de la qualification du club anglais pour sa première finale de C1 de son histoire grâce à son triplé en demi-finale retour, dit « respecter » la décision de son entraîneur de lui avoir préféré Harry Kane au coup d’envoi.

« Quand je suis entré en jeu, j’ai essayé de faire le meilleur mais cela n’a pas été possible », a-t-il déploré.

Q: Vous étiez en pleurs après le match. Est-ce la plus grande déception de votre carrière ?

R: « Ah oui, j’étais très très triste ! C’est normal, je voulais gagner. J’ai vraiment cru que c’était possible. Je suis triste mais très fier de mes coéquipiers, de mon équipe. Je pense qu’on a fait une saison magnifique. Ce n’était pas facile d’arriver jusqu’en finale. Il faut redresser la tête, on a joué contre une grande équipe de Liverpool. A mon avis, on a fait un bon match, on a eu des occasions, mais malheureusement on n’en a pas profité pour marquer. C’est le foot, quand tu ne marques pas, tu le payes. Il faut regarder devant maintenant. »

Q: Après votre triplé extraordinaire en demi-finale retour contre Amsterdam, était-ce un grand regret pour vous de ne pas avoir été titularisé lors de cette finale ?

R: « Bien sûr que je voulais commencer mais c’est la décision du coach. Il doit choisir un onze de départ, je dois le respecter. Le plus important c’est que j’étais prêt pour entrer en jeu. J’étais sur le banc en train de réflechir sur ce que je pouvais faire pour aider l’équipe. Quand je suis entré, j’ai essayé de faire le meilleur mais cela n’a pas été possible. C’est le foot, il faut respecter le coach. »

Q: L’an dernier, Liverpool avait aussi perdu la finale de Ligue des champions avant de revenir plus fort. Est-ce que cet exemple de réussite vous donne un motif d’espoir pour faire la même chose l’an prochain ?

R: « Cela peut nous aider, bien sûr. La saison prochaine, on sera plus fort, on aura plus d’expérience. Liverpool a une équipe très forte, ils ont mérité leur résultat. Bravo à eux. A chaque saison qui passe, on devient plus forts. Je suis très content de faire partie de cette équipe et de ce projet. »

Propos recueillis par Yassine KHIRI.