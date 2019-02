CAF-C1 : le TP Mazembe écrase le Club africain de Tunis 8-0

Le TP Mazembe a écrasé les Tunisiens du Club africain par huit buts à zéro, en match de la troisième journée, groupe C, de la 23ème édition de la Ligue des champions de la CAF joué samedi au stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi.Les noirs et blancs lushois menaient déjà à la pause par 4 buts à zéro grâce à des réalisations de Kevin Mondeko (11ème et 39ème), Mika Michée (23ème) et Jakson Muleka (37ème). Ce dernier marquera son second but personnel (le cinquième pour le TP Mazembe) à la 61ème minute, avant que ses coéquipiers Mputu Mabi Trésor (76ème et 82ème) et Meschak Elia (80ème) ne corsent l’addition.

On rappelle que le TP Mazembe avait subi une lourde défaite de zéro but contre trois en déplacement lors de la deuxième journée contre les Algériens de CS Constantinois qui sont leaders de ce groupe avec 6 points.

Après la disqualification des Egyptiens d’Ismaily Sc par la CAF, seule la rencontre Tp Mazembe-Club Africain était au programme de ce groupe C pour la troisième journée de la 23édition de la Ligue des champions de la CAF 2019.