CAF : Création de la Superligue panafricaine

La Confédération africaine de football, réunie ce vendredi au Caire à l’occasion de sa 13e assemblée générale extraordinaire, a pris plusieurs décisions clés pour l’avenir du football africain.Dans l’optique d’offrir plus de moyens aux clubs africains, l’instance faîtière a adopté à l’unanimité la création de la Superligue panafricaine.

Actée par le Comité exécutif de la CAF en juillet dernier lors de sa réunion à Rabat, la Superligue panafricaine verra bientôt le jour. Selon Patrice Motsepe, président de la CAF, la Superligue devra améliorer la qualité du football interclubs africain et surtout générer plus d’argent pour les clubs qui y participent et même pour ceux qui n’y participent pas, afin de mettre fin à l’exode des talents africains en Europe dès leur jeune âge».

En revanche, la CAF n’a pas encore défini les contours de cette Superligue ni les critères pour y participer.