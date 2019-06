CAF : La finale-retour de la Ligue des champions d’Afrique sera rejouée (officiel)

La finale de la Ligue des champions d’Afrique entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis sera rejouée dans un terrain neutre, a décidé la Confédération Africaine de Football (CAF) mercredi à Paris.« Le Comité exécutif, réuni les 5 et 6 juin, a décidé à l’unanimité de ses membres que vu les conditions de jeu et de sécurité, la finale-retour entre l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca sera rejoué », a annoncé le porte-parole de la CAF, Hadi Alam.

Le Comité demande aussi à l’Espérance de Tunis de restituer à la CAF le trophée et médailles remis lors de la finale retour disputée le 31 mai 2019 à Tunis.

Pour ce qui est des autres aspects d’arbitrage, ils seront soumis au Comité d’arbitrage de la CAF pour prendre les décisions qui s’imposent.

Pour rappel, la réunion d’urgence du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a débattu « des issues réglementaires » à réserver au match opposant l’Espérance de Tunis (EST) et le Wydad de Casablanca au titre de la finale-retour de la Ligue des Champions d’Afrique.

La réunion a été convoquée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, après la fin chaotique qu’a connue la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique entre l’EST et le WAC.

Lors de cette finale, disputée vendredi dernier au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, a refusé d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité. Une mascarade arbitrale que communauté sportive mondiale a dénoncée.

Le WAC était alors mené au score (1-0) suite à un but marqué à la 41ème minute par Youssef Belaili.

Le match aller disputé le 24 mai 2019 à Rabat s’est soldé par un nul positif (1-1).