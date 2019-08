Cameroun : 17 morts dans le naufrage du navire «Austrheim» (bilan provisoire)

Dix-sept corps ont été repêchés après le naufrage, dans la nuit de dimanche à lundi dernier au large de la péninsule camerounaise de Bakassi, du navire «Austrheim», a appris APA auprès des équipes de secours de l’armée qui, mercredi soir, continuaient encore leurs recherches.Le nombre de rescapés, dont certains ont été sauvés par des pêcheurs nigérians, est passé de 107 à 111 personnes. Pour les rescapés et les familles des victimes, les autorités de la région du Sud-Ouest, lieu où a lieu le drame, ont mis en place une cellule d’écoute psychologique et d’information.

D’une capacité de 75 passagers, «Austrheim» en transportait environ 200, soit des étudiants, des commerçants et des touristes. Le navire était parti de la ville nigériane de Calabar et devait relier Tiko, localité du Sud-Ouest camerounais, lorsqu’il s’est retrouvé aux prises avec des vents violents et une mer déchaînée.

Sous l’effet conjugué de ces facteurs, la coque du bâtiment s’est retournée sur un banc de sable.