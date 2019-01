Cameroun : arrestation de l’opposant Maurice Kamto

Le président du Mouvement de la renaissance du Cameroun (MRC) Maurice Kamto a été arrêté lundi soir à Douala, a constaté APA sur place.Il a été placé en garde à vue à la Division régionale de la police judiciaire pour le Littoral à Douala (DRPJL) en compagnie de deux de ses conseillers.

Cette arrestation intervient deux après l’organisation des manifestations par ce parti politique pour dénoncer « le hold-up » électoral suite à la présidentielle du 07 octobre 2018.

Cette élection a été remportée par le président Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir) avec 71,28% de suffrages contre 14% à Kamto qui s’était empressé de s’autoproclamer « président élu ».

Malgré la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, ce dernier a multiplié des manifestations pour réclamer sa « victoire ».

A son appel, bravant l’interdiction des autorités, ses partisans ont organisé plusieurs manifestations à travers le pays et à l’étranger, des cas de violence ayant été enregistrés ça et là, notamment en Allemagne et en France ou les ambassades ont été saccagées.

Faisant le pont sur ce sujet, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi qui a réfuté l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre, avait annoncé l’interpellation des 117 personnes accusées notamment de « troubles à l’ordre public ».