Cameroun : augmentation de 2% des prix de production industrielle

L’activité industrielle du Cameroun est marquée au premier trimestre de 2019 par une augmentation de 2% de ses prix de production comparativement à la même période, l’année dernière, où le taux était fixé à 21,02%, renseignent les données publiées vendredi par l’Institut national de la statistique (INS).Cette hausse est justifiée par l’accroissement (+12,5%) des prix de production dans l’agroalimentaire, la fabrication du papier (+7,5%), les matériaux minéraux (+5,3%) et les industries textiles (+3,0%).

La tendance se trouve néanmoins ralentie par le repli des prix de production dans les industries de machines et d’équipements (-18%), dans le raffinage pétrolier et la cokéfaction (-14,6%) ainsi que dans les industries extractives (-7,7%).

L’indice des prix à la production industrielle (IPPI) mesure l’évolution des prix des transactions de biens industriels produits à l’intérieur du territoire économique, et comprend les prix départ usine payés aux producteurs, hors taxes et subventions, et hors marge de transport. Il se rapporte au secteur secondaire et prend en compte la nomenclature des activités des États membres de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (Afristat), explique le document.

Au Cameroun, l’échantillon de l’indice est constitué de 103 entreprises couvrant 328 produits-entreprise, 177 gammes, 48 classes d’activité, 38 groupes et 24 divisions.