Cameroun : création du Comité d’organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021

Le chef de l’État camerounais, Paul Biya a signé un décret, publié mardi soir et portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’organisation local du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN) de 2020 et de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2021», en abrégé «Cocan 20-21».Placé sous la présidence du ministre en charge des Sports qui est secondé par le président de la fédération nationale (Fecafoot), cette instance a pour mission d’assurer la bonne organisation desdites compétitions, en collaboration avec la Commission d’organisation mise en place par la Confédération africaine de discipline (CAF), conformément aux cahiers de charges y relatifs.

Ledit Comité, dont les dépenses de fonctionnement sont par ailleurs supportées par le budget de l’État, comprend une direction du tournoi, des commissions techniques et des comités de site.

Le Cocan 20-21 sera dissout de plein droit dès le dépôt, auprès du Premier ministre et à la diligence de son président, des rapports généraux de l’organisation du CHAN 2020 de la CAN 2021, au plus tard 03 mois après la fin de chacune de ces compétitions.

Paul Biya avait déjà, en août 2017, mis sur pied le même type d’organisation pour la CAN 2019, finalement retirée au pays le 30 novembre 2018 par la CAF pour cause d’impréparation et reprogrammée en 2021, et dont les rapports liés au fiasco infrastructurel n’ont jamais été publiés.