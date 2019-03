Cameroun : la 2e édition des Journées de l’Assurance prévue en fin mai

La deuxième édition de la Journée de l’Assurance (JDA) qui a pour but de promouvoir l’assurance au Cameroun afin que ce service soit accessible à tous, aura lieu du 29 mai au 1er juin 2019 à Douala, a annoncé, vendredi, l’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (Asac).Malgré sa deuxième place dans la zone de Conférence inter africaine des marchés d’assurance (Cima) avec cependant moins de 5 % de la population couverte derrière la Côte d’Ivoire, « le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun est extrêmement faible ».

Ainsi, l’organisation des JDA permettra « de promouvoir et de développer la culture de l’assurance, afin de la populariser et la rendre accessible à un plus grand nombre », a déclaré Esther Tiako la présidente du comité d’organisation des JDA, par ailleurs, directrice générale de la Nouvelle société internationale d’assurance (Nsia).

« Au regard du faible taux de pénétration de l’assurance dans notre pays, dans nos ménages et notre économie en général et conscient en tant qu’assureur des avantages que peut apporter l’assurance dans le quotidien de nos concitoyens, nous voulons permettre à tous les Camerounais de bénéficier des avantages de l’assurance », a-t-elle précisé au cours d’une rencontre avec les médias.

Ces JDA seront marquées par des conférences débats, foires expositions, caravanes, descentes dans les établissements. Des activités, selon le comité d’organisation, qui permettront aux assureurs de se rapprocher du public afin de leur présenter le bien-fondé de ce produit.

« Toute activité humaine est concernée et encadrée par l’assurance. La vie comme la mort. L’assurance est donc un produit de première nécessité qui doit rentrer dans nos mœurs », ont indiqué les organisateurs.