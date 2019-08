Cameroun : la Ligue de football suspendue «avec effet immédiat» (Fédération)

Le bureau du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a décidé, par voie de communiqué publié à l’issue de sa réunion tenue jeudi à Yaoundé, «de la suspension avec effet immédiat» de la Ligue de football professionnel du pays (LFPC).Dans ses motifs, l’instance fédérale invoque une «violation grave et réitérée» des obligations de son démembrement, en charge de la gestion des championnats nationaux de la discipline.

L’examen de la situation de la Ligue sera le principal point à l’ordre du jour de la réunion du bureau exécutif du 3 septembre prochain, le démarrage des compétitions nationales de la saison 2019-2020 étant programmé dans la 2ème quinzaine du mois d’octobre.

La crise entre les deux entités remonte à juillet dernier lorsque le président de la LFPC, le général d’armée à la retraite Pierre Semengue, a décidé de constituer un collège d’avocats en vue contester les résolutions de l’assemblée générale de la Fecafoot du 26 du même mois, modifiant les statuts de son organe.

Dénonçant une violation des dispositions des textes de la Fédération internationale de football association (Fifa), il arguait qu’une telle démarche relevait de la compétence exclusive et interne à la Ligue. Il se voyait de plus en plus poussé vers la touche que lors de l’assemblée générale extraordinaire sus-évoquée, le secrétaire général de la fédération, Didier Banlock, avait publiquement évoqué de le nommer au poste de président d’honneur de la LFPC.