Cameroun : lancement d’un Fonds de développement des filières agricoles

Ce fonds est doté d’un montant de 13,12 millions d’euros, soit près de neuf milliards de FCFA.Cette convention de financement, dans le cadre du Projet de développement des filières agricoles au Cameroun, est soutenue par la Banque africaine de développement (Bad) et le gouvernement du président Paul Biya. Le fonds est doté d’un financement de 13,12 millions d’euros de la Commercial Bank of Cameroun, outre une garantie partielle de crédit de 4,58 millions d’euros pour un partage des risques avec les banques commerciales.

Il fournira des ressources longues aux établissements de microfinance dans ce pays d’Afrique centrale afin qu’ils puissent accorder, avec une certaine flexibilité, des crédits à moyen terme de deux à quatre ans aux acteurs des chaînes de valeur agricoles.

« J’exprime ma gratitude au Groupe de la Banque africaine de développement, qui, comme le gouvernement camerounais, est convaincue que l’agriculture est un pilier important de la transformation structurelle de notre économie. Nous sommes très sensibles à cet accompagnement multiforme », a déclaré le ministre camerounais de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, lors de la cérémonie de signature le 8 septembre dernier à Yaoundé.

« Nous ferons en sorte que ce fonds innovant ait plus de ressources, pour que davantage d’agriculteurs en bénéficient et, surtout, que le développement rural soit une réalité au Cameroun et dans la sous-région d’Afrique centrale », a ajouté le directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale, Serge N’Guessan.

Doté de 115,05 millions d’euros, le Projet de développement des chaînes de valeur agricoles est financé à hauteur de 77,6 % par la Bad, et à 21,5 % par l’État du Cameroun et 0,9% par les bénéficiaires. Ses objectifs sont de contribuer à créer des richesses partagées, des emplois pour les jeunes, et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en renforçant la compétitivité des filières palmier à huile, banane plantain et ananas, dont le Cameroun est l’un des principaux exportateurs en Afrique centrale.

Selon la convention qui a été conclue, la Commercial Bank of Cameroun mettra les ressources à la disposition des établissements de microfinance, plus proches du terrain et, partant, des organisations de producteurs, des petites et moyennes entreprises de jeunes engagées dans l’agriculture commerciale.

L’établissement de microfinance se rapproche ensuite de l’opérateur financier, en l’occurrence la Commercial Bank of Cameroun, pour une demande de refinancement, qui lui est accordée à un taux d’intérêt très concessionnel de 3 %. En retour, l’établissement de microfinance octroie des crédits à ses clients, à savoir les coopératives, les petites entreprises agricoles, entre autres.