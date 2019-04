Cameroun : le barrage de Memve’ele livre ses premiers 80 MW

Quelque 80 Mégawatts (MW) provenant du barrage hydroélectrique de Memve’ele dans la région du Sud ont été injectés dans le Réseau interconnecté Sud (RIS), a appris APA mercredi auprès du ministère de l’Eau et de l’Energie et de la Société Energy of Cameroon (ENEO) chargée de la production de l’électricité dans le pays.Cette offre fait partie des premières productions de ce barrage hydroélectrique d’une puissance de 211 MW.

« Il y a une ligne de 90 KV qui va d’Ebolowa à Mbalmayo. On va donc fournir 80 MW qui vont partir de Memve’ele au poste de Djop et transiter jusqu’à Mbalmayo. Ensuite, ENEO va envoyer dans les ménages », ont expliqué des ingénieurs chargés de l’exploitation de cette infrastructure.

Cette entrée en production permet d’améliorer l’offre en énergie électrique des ménages, et la réduction, de manière considérable, des coupures.

Le transport de cette énergie fait partie des premières réalisations de la Société nationale de transport d’électricité (SONATREL) qui a « joué un rôle déterminant dans la réussite de cette opération » a-t-on indiqué.

Avec une capacité totale installée de 1400 MW environ, l’offre en énergie électrique est encore en deçà de la demande, estimée à près de 2000 MW d’après des estimations du ministère de l’Eau et de l’Energie alors que selon la Banque mondiale (BM), 62% de Camerounais ont accès à l’électricité.