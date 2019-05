Cameroun : le capitaine Moukanjo écarté de la CAN «Égypte 2019»

Le capitaine de la sélection camerounaise de football, Benjamin Moukandjo (Beijing Renhe, Chine), vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 au Gabon, ne figure pas sur la liste des 32 joueurs présélectionnés en vue de préparer le tournoi final de la 32ème édition de la même compétition qui se dispute du 21 juin au 19 juillet prochain en Égypte.L’attaquant, qui tutoie aujourd’hui la trentaine avait, début août 2018, piqué un coup de colère en constatant que le nouveau sélectionneur des «Lions indomptables», le Néerlandais Clarence Seedorf, avait décidé de se passer de ses services.

«En mon âme et conscience, j’ai décidé de me retirer de l’équipe nationale du Cameroun», avait-il alors écrit dans un communiqué, estimant «injuste» l’argument avancé selon lequel les athlètes évoluant dans des «championnats exotiques» ne méritent pas d’être appelés pour déficit de compétitivité.

«Mon niveau réel actuel, ainsi que celui d’autres coéquipiers, auraient dû d’abord être évalués sur le terrain avant toute prise de décision de mise à l’écart», avait argué Benjamin Moukandjo.

Toujours est-il que l’attaquant Christian Bassogog (Henan Jianye, Chine), lui, a été appelé pour les préparatifs de la CAN «Égypte 2019», dans une liste où figurent également deux joueurs locaux : le milieu de terrain Ramses Akono (Eding Sport de la Lékié) et le gardien Simin Omossola (Coton Sport de Garoua).

Parmi les revenants de ce groupe, dont les équilibres sont globalement respectés, on peut en outre citer l’attaquant Karl Toko Ekambi ((Villarreal, Espagne), qui sort de suspension mais également son alter ego Vincent Aboubakar (FC Porto, Portugal), victime d’une blessure l’ayant éloigné des stades pendant de longs mois.

On rappelle que les «Lions indomptables», dont l’agenda de préparation n’est pas encore connu, évolueront dans le Groupe F de la CAN 2019 avec le Bénin, le Ghana et la Guinée Bissau.

Les 32 joueurs présélectionnés sont les suivants :

Gardiens de but : André Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Fabrice Ondoa (KV Ostende, Belgique), Idriss Carlos Kameni (Fenerbahçe, Turquie), Simon Omossola (Coton Sport Garoua, Cameroun).

Défenseurs : Faï Collins (Standard de Liège, Belgique), Jérôme Onguene (Red Bull Slazburg, Autriche), Michael Ngadeu (Slavia Prague, République tchèque), Yaya Banana (Panionios, Grèce), Jean-Armel Kana Biyik (Kayserispor, Turquie), Gaëtan Bong (Brighton & Albion, Angleterre), Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier, France), Dawa Tchakonte (Mariupol, Ukraine), Jeando Fuchs (Sochaux FC, France).

Milieux de terrain : Frank Zambo Anguissa (Fulham FC, Angleterre), Pierre Kunde (FC Mayence, Allemagne), Georges Mandjeck (Maccabi Haifa, Israël), Arnaud Djoum (Hearts FC, Ecosse), Wilfrid Kaptoum (Real Betis Seville, Espagne), Petrus Boumal (FC Oural, Russie), Pierre Ramses Akono (Eding Sport, Cameroun).

Attaquants : Paul Georges Ntep (Wolfsburg, Allemagne), Fabrice Olinga (Royal Excel Mouscron, Belgique), Stéphane Bahoken (SCO Angers, France), Jacques Zoua Daogari (Astra Giurgiu, Roumanie), Clinton Njie (Olympique de Marseille, France), Christian Bassogog (Henan Jianye, Chine), Eric Choupo-Moting (PSG, France), Joël Tagueu (Maritimo, Portugal), Vincent Aboubakar (FC Porto, Portugal), Edgar Salli (Nuremberg, Allemagne), Jean-Pierre Nsame (Young Boys, Suisse), Karl Toko Ekambi (Villarreal, Espagne), Olivier Boumal (Panionios, Grèce), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys, Suisse).