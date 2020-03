Cameroun : le patronat plaide pour un meilleur rang dans le « Doing Business » de 2020

Le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), dans un communiqué reçu mardi à APA, a appelé à la mobilisation de tous les acteurs économiques et au sursaut patriotique des administrations publiques afin que le pays améliore « significativement » son classement «Doing Business» de 2020.Déplorant «de nombreux goulots d’étranglement à l’amélioration de l’environnement des affaires», le patronat constate pour s’en indigner que le Cameroun occupe, en 2019, «une place peu honorable dans le classement Doing Business». Classé 167ème sur 190 pays, le Cameroun perd une place par rapport à l’année dernière et reste ainsi dans le lot des 25 Etats dont l’environnement n’est pas propice aux affaires.

Présenté comme le leader dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), le Gicam s’étonne de constater toujours au Cameroun la longueur des procédures, des délais et coûts dans les domaines tels que la création d’entreprise, l’obtention d’un permis de construire, le raccordement à l’électricité.

Les mêmes obstacles ont cours s’agissant du transfert de propriété, de l’obtention de prêts, de la protection des investisseurs minoritaires, du paiement des taxes et impôts, du commerce transfrontalier, de l’exécution des contrats et du règlement de l’insolvabilité.

Pour le patronat, le Cameroun, qui aspire à l’émergence, ne saurait se complaire de la situation actuelle de son classement Doing Business, crucial indicateur observé par les investisseurs notamment ceux situés à l’étranger.