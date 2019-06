Cameroun : le philippin ICTSI, nouveau concessionnaire du terminal à conteneurs de Kribi (officiel)

Le groupe philippin International Container Terminal Services (Ictsi) a été désigné concessionnaire du terminal à conteneurs du port autonome de Kribi (PAK) situé à quelque 300 kilomètres au Sud de la capitale camerounaise, Yaoundé, selon un communiqué signé de la direction générale de ladite place reçu vendredi à APA.Depuis juillet 2018, les activités de développement, d’exploitation et de maintenance de cette infrastructure étaient, en attendant la sélection d’un opérateur de référence, gérées par un consortium de neuf opérateurs économiques locaux, constitué autour du Kribi Polyvalent Multiple Operators (Kpmo).

L’offre de Ictsi a ainsi été jugée meilleure que la proposition du groupement marocain Marsa Maroc/AIIF3, qui était son seul concurrent dans le cadre d’un appel d’offres international restreint, auquel n’ont par ailleurs pas répondu les groupements Coega Development Corporation/Transnet, Medlog/Wide Ressources Limited et Port d’Anvers/Sinotrans/Comexas Afrique.

La gestion du terminal polyvalent du PAK avait préalablement été confiée à la société française Necotrans, sous redressement judiciaire, dont le gouvernement a fini par constater la «défaillance» et qui, depuis septembre 2015 aux côtés de Kpmo, en était attributaire du volet exploitation et maintenance.

Prenant acte des graves difficultés économiques et financières rencontrées par l’opérateur le président Paul Biya, avait demandé, en août 2017, au Premier ministre de «constater la carence du groupement», demandé sa «mise à l’écart pure et simple» et prescrit au chef du gouvernement de proposer des solutions alternatives pour un démarrage rapide des activités sur ledit terminal.

Mis en service en mars 2018, cette place portuaire a revendiqué, au terme de 12 mois d’activités, le traitement de quelques 165.000 conteneurs et le paiement de 400 millions FCFA d’impôts et taxes à l’administration fiscale.