Cameroun : l’enseignement privé catholique en tête des établissements scolaires

L’enseignement privé catholique du Cameroun, avec 11 établissements scolaires sur les 12 premiers, domine largement le classement des meilleurs lycées et collèges du pays, d’après le palmarès publié par l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC) et dont APA a obtenu copie lundi.Sur la base de ce palmarès 2018, le collège catholique Jean Tabi de Yaoundé est premier au classement des établissements aux examens d’enseignement général et technique avec un taux de réussite de 100%.

Cet établissement est talonné par deux autres collèges privés confessionnels catholiques, en l’occurrence le collège François-Xavier Vogt de Yaoundé et le collège Libermann de Douala, avec respectivement 98,84% et 98,75% de taux de réussite.

Le lycée technique professionnel agricole de Yabassi dans la région du Littoral, avec un taux de réussite de 88,61% est le premier établissement public figurant sur cette liste. Il pointe à la 12èmeposition.

Le deuxième établissement public, devancé par quatre autres collèges dont ceux de l’enseignement privé laïc, n’occupe que la 16ème place. Seuls cinq établissements publics figurent dans le top 30 de ce classement.

Le lycée technique de Bahouan à l’Ouest, avec un taux de réussite de 8,57%, arrive en dernière position (1201ème).

Pour figurer dans le palmarès, d’après les responsables de l’OBC, tout établissement doit, entre autres, être agréé par le ministère des Enseignements secondaires, appartenir à un ordre d’enseignement relevant du public, du privé laïc ou du privé confessionnel et avoir présenté au moins 60 candidats aux examens organisés par l’OBC (le probatoire +première partie du bac+ et le baccalauréat de l’enseignement général et technique).

Ce classement qui existe depuis bientôt deux décennies a toujours été dominé par l’enseignement privé catholique.