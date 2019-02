Cameroun : libération de 145 élèves et enseignants enlevés dans le Nord-Ouest

Quelque 145 élèves et enseignants du collège Saint Augustin de Kumbo, dans le Nord-ouest enlevés samedi par des milices sécessionnistes qui militent pour l’indépendance des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest ont été libérés ce dimanche, a appris APA auprès de médias locaux.Les preneurs d’otages se sentant cerner par des forces de défense et de sécurité (FDS) ont dans leur fuite, abandonné les otages dans la forêt selon des sources sécuritaires.

Toutefois, près d’une quarantaine de personnes sur les 200 enlevées samedi à Kumbo, sont toujours entre les mains des ravisseurs. Ils sont conduites vers une destination inconnue ajoute nos sources.

Les autorités qui ont refusé tout paiement d’une rançon ont également précisé que les otages sont sains et saufs.

« Nous allons poursuivre des recherches afin que les derniers otages soient libérés le plus vite possible », a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué lu dimanche à la radiotélévision nationale, (CRTV).

Depuis l’enlisement de la crise anglophone, des enlèvements des élèves et enseignants font partie du mode opératoire des sécessionnistes, dont des sources crédibles affirment qu’il s’agit d’un moyen pour des milices de se faire un peu d’argent à travers le paiement des rançons.

Une thèse que les autorités ont toujours battu en brèche, précisant qu’aucune rançon n’est payée à ces milices, et que ces libérations sont le résultat du professionnalisme dont font preuve les forces de défense et de sécurité nationales.