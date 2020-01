Cameroun : préconisation de mesures élémentaires contre coronavirus chinois (ministre)

Dans le cadre des mesures de surveillance épidémiologique en cours, et pour empêcher toute importation éventuelle de coronavirus chinois, le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachie, a demandé par voie de réseaux sociaux aux citoyens de «se laver les mains régulièrement, se couvrir le nez et la bouche pour éternuer [et] bien cuire la viande»Le gouvernement n’a, pour l’instant, pas annoncé d’autres mesures de prévention de cette maladie qui se transmet par voie respiratoire et se manifeste, notamment, par la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires.

Dans la ville chinoise de Wuhan, où l’épidémie de pneumonie virale s’est déclarée depuis décembre dernier on compatit déjà, au 25 janvier 2020, 41 morts et quelque 1300 contaminations notifiées.