Cameroun : résultats contrastés pour l’opérateur d’électricité

L’opérateur d’électricité Energy of Cameroon (Eneo) annonce, dans un rapport reçu lundi à APA, avoir réalisé un bénéfice net d’environ 11 milliards FCFA en 2018, pour un résultat d’exploitation en accroissement de 155% par rapport à l’année d’avant.Soutenu par la bonne tenue des recettes basse et haute tension, le chiffre d’affaires s’est inscrit à la hausse de l’ordre 4% par rapport à 2017. Malgré cette situation comptable satisfaisante, la filiale du fonds d’investissement britannique Actis affiche un déficit net de trésorerie d’environ 25 milliards FCFA et ne peut, comme c’est le cas depuis 2007, distribuer de dividendes à ses actionnaires dont 44% pour l’État et 5% pour le personnel.

Selon le rapport, la crise sécessionniste dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a par ailleurs engendré une perte d’environ 8 milliards FCFA sur les ventes d’électricité.

A ceci, il convient d’ajouter 6% de factures non recouvrées pendant la période étudiée dont le plus gros débiteur est l’État, représentant quelque 25 milliards FCFA sur un total global de 191 milliards FCFA, dont 75,5 milliards sont considérés comme hypothétiques par l’opérateur.

La situation financière d’Eneo ne semble pas s’être améliorée depuis début 2019, malgré un programme d’investissements d’environ 37,53 milliards FCFA élaboré l’année dernière pendant laquelle environ 600.000 nouvelles personnes et entreprises ont pu accéder à l’électricité, pour des énergies non distribuées en augmentation de 22%.

Au plan de la modernisation de la distribution, l’opérateur se félicite d’avoir à ce jour posé plus de 8000 compteurs intelligents, dont 1300 en 2018. Pour cette année, il compte en poser 20.000.