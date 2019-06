Cameroun : un taux de soumissions de 160,86% à une émission de bons du Trésor (officiel)

L’État du Cameroun a recueilli un taux de soumissions de l’ordre de 160,86% à une émission de bons du Trésor assimilables de 20 milliards FCFA, effectuée le 19 juin dernier sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), a appris APA mercredi auprès des services compétents du ministère des Finances (Minfi).Effectuée auprès de sept spécialistes en valeurs du Trésor (Svt) soumissionnaires du pays émetteur, du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad, l’opération a ainsi recueilli des offres totales de 32,172 milliards FCFA pour un taux d’intérêt moyen pondéré de 2,239%.

Selon une ordonnance signée le 29 mai dernier par le président Paul Biya, modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi de finances 2019, le Cameroun prévoit de lancer pendant l’exercice des émissions de titres publics pour un montant totale de 350 milliards FCFA.

Depuis 2010, année de son émission obligataire inaugurale sur son marché financier domestique, le Cameroun a, selon les données du Minfi, mobilisé plus de 2616,31 milliards FCFA à travers ses diverses interventions sur le marché des capitaux.

Il a ainsi levé un total de 1370,96 milliards FCFA sur le marché monétaire de la Beac, dont 1322,28 milliards FCFA de BTA et 48,68 milliards FCFA d’obligations du Trésor assimilables (OTA) et, sur les marchés financiers national et international, a collecté respectivement 795 milliards FCFA mobilisés par emprunt obligataire, et 450,35 milliards FCFA à travers une émission d’Eurobond.

Le fruit de ces levées de fonds a été consacré, en grande partie, pour 44,29% au secteur de l’eau et de l’énergie, 28,29% aux infrastructures routières et ouvrages d’art, et 13,46% à la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives.

Grâce à la dynamique favorable de l’activité économique nationale non pétrolière, qui devrait se poursuivre, le Cameroun prévoit pour 2019 une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel non pétrolier à 5%, contre 4,2% en 2018 et 3,5% un an auparavant, et à 5,4% en moyenne entre 2020 et 2021.