Cameroun : virement individualisé pour échapper aux fonctionnaires fictifs

Le gouvernement camerounais a annoncé l’entrée en vigueur, dès fin août, de la paye par virement bancaire individualisé des agents publics et pensionnés pour échapper au phénomène des fonctionnaires fictifs, a appris APA samedi auprès des services compétents du ministère des Finances (Minfi).La nouvelle formule, qui lie ce département à 16 établissements financiers locaux, sera gérée à travers le Système de télécompensation en Afrique centrale (Systac). Elle ambitionne de mettre un terme au mode de paiement manuel et groupé de la solde, à partir d’une disquette collective qu’on déposait dans une banque, source de manipulations et de fraudes.

Dorénavant, le service de la solde du Ministère des Finances approvisionnera directement le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire auprès des institutions financières, appelées à se réajuster et avec lesquelles le gouvernement a signé une convention de collaboration.

Voici peu, le Ministère des Finances indiquait que plus de 10.000 salariés fictifs de la fonction publique ont été repérés et rayés des listes de la solde, dans le cadre de l’opération de comptage physique du personnel de l’État (Coppe) lancée en avril 2018.

Ce toilettage du fichier solde a permis au Trésor de réaliser une économie annuelle de quelque 30 milliards FCfa, pour une masse salariale de 1058 milliards de FCfa en 2019, en hausse de 3,32% par rapport à l’année dernière.