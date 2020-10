Campagne électorale : Alpha Condé à Coyah, s’attaque à Cellou Dalein

Le président Alpha Condé était dans la préfecture de Coyah le samedi 10 octobre pour être auprès de ses militants.

Le locataire du palais sékoutouréyah a laissé la visioconférence et est descendu dans la rue pour battre campagne comme les autres formations politiques. À Coyah le président a bénéficié d’un accueil digne de son rang par les militants du RPG arc en ciel.

L’occasion pour le président, candidat pour un troisième mandat de faire de nouvelles promesses aux femmes.

« Lorsque je venais au pouvoir, il n’y avait rien sur place, mais aujourd’hui le pays va de l’avant. La semaine prochaine, je prendrai un décret pour mettre Enipra à la disposition des femmes d’Avaria. Aucune fille ne sera donnée en mariage si elle n’a pas ses 18 ans et plus d’excision ici. Les femmes, si votre mari vous bat, vous pouvez porter plainte contre lui, c’est la loi, parce que la femme ne doit pas être battue », dit-il en langue soussou.

Alpha Condé s’est attaqué à son principal opposant Cellou Dalein Diallo qui draine du monde dans les différentes préfectures de la Guinée. Pour Alpha Condé, son opposant fait le tour de la Guinée avec des camions remplis de militants.

« La campagne c’est programme contre programme. Ils n’ont pas de programme sauf jeter des cailloux pour gâter des véhicules et des maisons. Cellou est avec 20 à 50 camions remplis de militants partout où il va, pendant que la Guinée est en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 », a martelé Alpha Condé.

Le président Alpha Condé appelle Coyah a voter pour lui « Levez-vous si vous ne voulez pas que vos enfants soient des étrangers chez eux… n’hésitez pas, et ne vous trompez pas de choix le jour du srutin. On connaît qu’il y a des gens qui sont en colère contre Cellou. Le président Conté avait dit qu’il n’est pas instruit et il est militaire (…) on connaît comment les premiers ministres ont géré ce pays. Leurs parents envoyaient des conteneurs où s’étaient écrit présidence et ils ne payaient pas de taxes et d’impôts », a-t-il déclaré Alpha Condé en langue locale Soussou.