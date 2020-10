Campagne électorale : Alpha Condé se prononce sur l’attaque du cortège de Cellou Dalein

Le président de la République était à Kissidougou le lundi 12 octobre, dans le cadre de sa campagne électorale, Alpha Condé s’est exprimé sur l’attaque à Tokounou, du cortège du leader de l’UFDG Cellou Dalein Diallo qui se rendait dimanche à Kankan pour un meeting. Le chef de l’Etat a déclaré avoir exprimé son mécontentement à ses militants de Kankan vis-à-vis du blocage du cortège de son principal adversaire : « ce qui a été fait Tokounou est regrettable. J’ai dit à mes militants de Kankan que je ne suis pas d’accord. Nous ne sommes pas comme eux. Toi, tu veux construire ta maison, eux, ils veulent la détruire… Il faut présenter mon programme pour que le peuple choisisse », a-t-il déclaré.

Alpha Condé a poursuivi son intervention en lançant de nouveau des piques à ses adversaires politiques.

« Le RPG et les autres ne sont pas de la même catégorie. Eux, ils jettent des pierres, cassent des maisons et envoient des jeunes à la morgue. Nous, on ne jette pas de pierres et on veut que les jeunes vivent », a assuré le président sortant, ajoutant que ses adversaires font de la propagande.

« Ils mentent et font de la propagande. Ils sont venus vous dire que j’interviens par visioconférence parce que je suis malade. Mais je fais ça pour montrer à la jeunesse guinéenne sache que la Guinée a avancé. On dit que je suis malade, je suis malade et que je ne peux même pas me lever ».