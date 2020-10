Campagne électorale : Cellou Dalein Diallo empêché d’entrer à Kankan

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo était attendu le Dimanche, 11 octobre dans la préfecture de Kankan au compte de la campagne présidentielle. Mais contre toute attente, Cellou Dalein Diallo a vu son cortège empêché de rentrer à Kankan. Les routes quasiment barricadées par les militants du RPG arc-en-ciel (Parti au pouvoir). Un acte que le président de l’UFDG juge inacceptable.

« Mon cortège en route pour Kankan a été bloqué à Tokounou par des jeunes du RPG envoyés de Kankan. Ces jeunes surexcités, arborant les couleurs du RPG, avaient barré la route avec des troncs d’arbres et un véhicule placé en travers et ont sommé mon cortège de rebrousser chemin et aller faire campagne au Fouta

Effrayé par la vague de sympathie et de soutien à ma candidature dans cette région restée jusque-là un bastion du RPG, Alpha Condé a décidé d’empêcher toute activité et de détruire tous les symboles de l’UFDG à Kankan.

Ses partisans multiplient les actes de violence et les discours incitatifs à la haine contre l’UFDG. C’est inacceptable! », A écrit le président de l’UFDG sur son compte Facebook.

L’UFDG condamne ces actes et interpelle la communauté internationale.

« La Direction Nationale de l’UFDG condamne avec la dernière énergie ces dérives autoritaires du pouvoir qui violent les lois de la République et remettent en cause la paix et la stabilité dans le pays ».

« La Direction Nationale du Parti prend à témoin l’opinion publique nationale et interpelle la communauté internationale sur ces agissements de Monsieur Alpha Condé qui entravent la liberté de mouvement d’un candidat et affectent par conséquent l’équité des élections, la sécurité des citoyens et la paix sociale ».

Rappelons que dans la ville de Kankan, plusieurs cas de violences sont signalés entre militants du RPG arc- en-ciel et ceux de l’UFDG.