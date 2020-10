Campagne électorale : Cellou Dalein promet le retour du capitaine Dadis Camara en Guinée

En campagne pour l’élection présidentielle 2020,dans la région de Guinée Forestière, Cellou Dalein Diallo a tenu un meeting le jeudi 8 octobre à Koulé, le village du capitaine Dadis Camara. Le candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) dénonce l’exil forcé du capitaine Dadis Camara, ancien président de la transition. Il promet ramener ce dernier en Guinée s’il est élu président de la République à l’issue du scrutin du 18 octobre 2020.

« Le capitaine Dadis Camara est en exil malgré lui. Il s’est engagé à revenir dans son pays, le pays de ses ancêtres. Il a coupé un billet d’avion pour venir en Guinée et participer à la vérité dans le cadre de l’affaire du 28 septembre. Alpha Condé et son régime mafieux ont refusé. Ils ont interdit à un Guinéen de rentrer dans le territoire guinéen. Quand je serai président le capitaine Dadis retournera à la terre de ses ancêtres », a promis Cellou Dalein Diallo.

Cellou Dalein Diallo promet engager une politique de réconciliation,

« Je vais autoriser le retour de Dadis en Guinée. Je vais engager une politique de réconciliation. Cela passera par la vérité, la justice et le pardon. Sinon, les guinéens ne pourraient plus vivre ensemble. Il y a eu trop de violences dans ce pays depuis l’indépendance. Il faut que les guinéens sachent tourner cette pagaille. Il ne sera pas de questions représailles, mais la vérité et le pardon ».

« Dès après mon investiture, je viendrai avec le capitaine Dadis jusqu’à Koulé », insiste-t-il encore.